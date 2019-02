© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Negli ultimi giorni, a dire il vero mesi, riflettori puntati sullche resta: nel mirino levarate dal Governo gialloverde ritenute, da molti,e soprattutto inadeguate per raddrizzare una situazione generale tutt'altro che rosea per via dell'che ci rendeNella giornata di ieri, intanto, è arrivato il giudizio, molto atteso, diSì perchè se da un lato l'agenzia statunitenseil rating dell'Italia adall'altro anticipadell'Italia.Chiaro il messaggio degli analisti pubblicato nel report completo su stato di salute e prospettive dell'economia italiana:ma ilnel quale l'Italia si muove continua ad essereper la tenuta del- Non si fa attendere la replica del Vicepremiercheil giudizio dell'agenzia statunitense: "Commento la vita reale e la vita reale sono i 65 mila italiani che in tre settimane hanno firmato per quota 100.Lo ha detto soffermandosi a Verona con i giornalisti in merito appunto al giudizio dell'agenzia di rating Fitch sull'Italia.