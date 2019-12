Fitch conferma a stabile l'outlook delle banche italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo Moody's anchele prospettive sul comparto."Ci attendiamo che la", scrive l'agenzia di rating sottolineando che "i bassi tassi di interesse e la debole domanda di prestiti da aziende e Pmi proseguirà ma unanonostante la mancanza di crescita economica, e unasu crediti sotto controllo e a sostenere la redditività"., che hanno visto il proprio outlooka causa della pressione che il rallentamento della crescita del Pil in un contesto di tassi bassi eserciterà su ricavi e utili.Nel dettaglio, Fitch ricorda che "lanche alla luce del fatto che la possibilità di incrementare i ricavi "è"., anche se il taglio del personale "richiede onerosi costi immediati prima di generare risparmi a lungo termine".Fitch si attende che le banche italiane, fatto che, combinato con i "".Nel 2019 inoltre "è" e "in assenza di tensioni" sui nostri titoli di Stato, Fitch si attende che le banche "daranno esecuzione ai propri piani di funding".Il, anche grazie al. Per Fitch "le banche con diversificati modelli di business che generano buoni livelli di commissioni" come Unicredit, Intesa e Credem, "performeranno meglio dei competitor che si basano su tradizioni modelli di prestito".