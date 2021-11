Fitch alza il rating di illimity a BB- con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha alzato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di illimity Bank, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, a "BB-" da "B+" e il Viability Rating (VR) a "bb-" da "b+" con conferma di outlook stabile. Contestualmente, l'agenzia di rating ha migliorato il rating delle emissioni di debito in circolazione assegnando all'obbligazione senior preferred un rating di "BB-" (precedentemente B), in miglioramento di due notches, e al subordinato di classe 2 un rating "B" (precedentemente B-).

Il miglioramento del rating "riflette principalmente il successo di illimity nell'aumento delle sue operazioni e nel raggiungimento di una redditività costantemente positiva dal quarto trimestre 2019, nonostante le sfide poste dalla pandemia", sottolinea l'agenzia di rating, oltre che "una migliore diversificazione dei finanziamenti".

Tra i punti di forza evidenziati Fitch Ratings c'è l'elevata patrimonializzazione della banca, con un Common Equity Tier 1 ratio pari a 20,1% e un Total Capital Ratio pari al 26,5% a settembre 2021. "Consideriamo positivamente l'impegno della banca a operare con un coefficiente CET1 superiore al 15% per tutta la durata del suo Piano industriale 2021-2025 - viene evidenziato - Ciò aiuta a mitigare la significativa esposizione della banca ai segmenti di prestito a più alto rischio. La nostra valutazione del capitale è inoltre vincolata dalle ridotte dimensioni della base azionaria, che rende la banca vulnerabile agli shock".

L'agenzia di rating prevede "un miglioramento della redditività e della diversificazione dei ricavi, in linea con la strategia della banca di espandersi in tutte le linee di business, con una preferenza per flussi di entrate a capitale ridotto, di lanciare una banca diretta per le PMI e sviluppare la sua joint-venture ne fintech con Hype".