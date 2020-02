Fisco, UPB: per taglio cuneo strutturale servono altri 1,8 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -servononel 2021 ma sonorisorse per. Sono necessarie, quindi,. Lo ha affermato il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio,, nel corso dell'audizione in commissione Finanze del Senato sul decreto legge con il taglio del cuneo., la seconda componente, ovvero la detrazione, ha carattere limitato ai sei mesi del 2020, ha spiegato Pisauro, aggiungendo che si pone laPisauro ha poi sottolineato chesul taglio del cuneo fiscale "senza vincoli di liquidità e conrelativamente più". Quindi, ha proseguito,Nel complesso, Pisauro ha osservato che "l'intervento previsto e specificamente l'ampliamento del trasferimento monetario, che costituisce l'elemento permanente della misura, rende ancoraunaperaltro annunciata dal Governo". Considerato isolatamente, ha aggiunto, "fiscale tra soggetti con fonti di reddito e con caratteristiche familiari diverse edelle aliquote marginali. Per il 2020 questo aspetto è controbilanciato dall'introduzione dell'ulteriore detrazione".