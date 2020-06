In crescita le entrate recuperate all’evasione nel 2019, ma non decolla una delle misure straordinarie volute dal precedente esecutivo, il cosiddetto “saldo e stralcio” che permetteva ai contribuenti in difficoltà, con Isee non superiore a 20 mila euro, di mettersi in regola versando una somma tra il 16 e il 35 per cento di quanto dovuto.

LEGGI ANCHE Fisco, giù terza aliquota Irpef e nuove detrazioni: la riforma allo studio

Il consuntivo sul contrasto all’evasione veniva fatto tradizionalmente a fine febbraio, ma quest’anno l’emergenza Covid ha impedito di organizzare la consueta conferenza stampa. I numeri, di cui teneva conto anche il Documento di economia e finanza, parlano comunque di un incremento del recupero complessivo: dai 19,2 miliardi del 2018 ai 19,86 dello scorso anni.

Tendenza all’aumento dunque anche se il risultato è inferiore al record storico (20,1 miliardi) del 2017. Va detto che in questa voce confluiscono sia i risultati dell’attività ordinaria sia le misure straordinarie che comprendono sanatorie e rottamazione. La quota non ordinaria è risultata stabile lo scorso anno, leggermente al di sopra dei 3 miliardi.

LEGGI ANCHE Reddito emergenza, per 8 su 10 l'assegno si fermerà a 640 euro

Tra le sanatorie non brilla però il “saldo e stralcio” i cui incassi sono stati nel 2019 inferiori dei 5 per cento alle attese. Un calo limitato che tuttavia si proietta in modo più vistoso sul 2021, anno finale dei versamenti, perché una quota consistente delle somme è stata pagata in un’unica soluzione: al ministero dell’Economia si prevedono incassi inferiori del 20-25 per cento rispetto all’obiettivo, fissato in poco meno di 900 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA