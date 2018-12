Fisco, ultima chiamata per la rottamazione bis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora una manciata di ore e 345 mila contribuenti potranno recarsi alla cassa per pagare le rate scadute della rottamazione-bis delle cartelle e non perdere così i benefici concessi dalla legge.Oggi, 7 dicembre, infatti, è l'ultimo giorno per non perdere la nuova opportunità prevista dalla terza versione della rottamazione ora all'esame della Camera.L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che, in tutto o in parte, una o più rate della "rottamazione bis" in scadenza a luglio, settembre e ottobre, può regolarizzare la propria situazione effettuando i pagamenti entro il 7 dicembre 2018 e usufruire direttamente dei benefici previsti dalla nuova definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione-ter.Il versamento delle rate dovute consente l'automatico differimento degli eventuali successivi pagamenti delle somme residue "rottamate" (in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019) che saranno ripartiti in 5 anni a partire dal 31 luglio 2019.Per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, la legge prevede il vantaggio di pagare il solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.