Fisco, Tria: taglio tasse fa parte nostri obiettivi

(Teleborsa) - "Si sta vedendo tutto quanto, certamente fa parte dei nostri obiettivi". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine dei seminari di Tor Vergata a Villa Mondragone, a proposito del taglio delle tasse chiesto dal vicepremier e ministro, Matteo

Salvini.



Il ministro ha quindi garantito che si sta lavorando per evitare l'aumento dell'Iva. "Il Parlamento ha approvato questo, l'aumento dell'Iva per l'anno prossimo fa parte delle attuali leggi dello Stato, stiamo lavorando per attuare questo", ha detto il ministro. © RIPRODUZIONE RISERVATA