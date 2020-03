Fisco, Tesoro: nel 2019 "dinamica sostenuta" per le entrate

(Teleborsa) - Un 2019 positivo per il gettito fiscale, con un aumento dell'1,7% a quota 471,6 miliardi di euro. Lo comunica il Ministero dell'economia, sottolineando che l'anno scorso il rapporto deficit-PIL è stato pari a -1,6% a fronte del -2,2% del 2018. C'è stato quindi "un netto miglioramento" del deficit pubblico "cui ha contribuito la dinamica sostenuta delle entrate".



La dinamica complessiva del gettito, spiega il Tesoro, "è stata trainata sia dalle imposte dirette e, in particolare, dal gettito Irpef e Ires, sia dalle imposte indirette sostenute dal gettito dell'Iva e di quello dell'imposta su lotto e lotterie".



Al risultato positivo dell'IVA sugli scambi interni "ha contribuito l'introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria dal primo gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati tra soggetti residenti". Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA