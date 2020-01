Fisco, sindacati: agenzie fiscali in piazza. Il 6 febbraio manifestazione a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le lavoratrici e i lavoratori dellenel giorno deldalle 10 alle 12 esotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze in via XX settembre, insieme ad altre nelle maggiori città. Ad annunciarlo sonoaggiungendo che: "I lavoratori delle Agenzie Fiscali rompono gli indugi e scendono in piazza ao, del loro diritto a fornire servizi adeguati ai cittadini e recuperare davvero l'evasione fiscale".Non solo, aggiungono i sindacati, "il 23 gennaio prossimo sono previste, in contemporanea per tutti gli uffici sia dellche dell'assemblee di due ore che paralizzeranno la macchina fiscale. Sin dai prossimi giorni, intanto, partiranno forme di mobilitazione a livello locale per sensibilizzare la cittadinanza su una situazione che è ormai diventata drammatica".I lavoratori delle Agenzie, già in stato di agitazione, "stanno operando - fanno sapere i sindacati - con unafiguriamoci fare la lotta all'evasione fiscale. Inoltre,da oltre due anni il, nonostante tutti gli obiettivi fissati dalle Convenzioni con il Ministero dell'Economia siano stati puntualmente raggiunti. A tutto questo si aggiunge ilper i lavoratori, un'organizzazione obsoleta e la paralisi dovuta all'assenza di un interlocutore, in quanto la politica non è stata capace di nominare né i direttori dell'Agenzia, nomine di competenza governativa, né i comitati di gestione, la cui nomina spetta invece al solo Ministro dell'Economia".Sinora, proseguono i sindacati, "abbiamo atteso con molto senso di responsabilità perché ili ai problemi da noi posti con il decreto Fiscale e la successiva legge di Bilancio", ma "il Governo è sparito dai nostri radar e lecompletamente". "Nel frattempo - aggiungono - continuiamo ad assistere alle passerelle televisive dei nostri governanti che assicurano che nel 2020 dallaarriverà un tesoretto di oltre 3 miliardi. Nella situazione attualee i lavoratori del fisco non vogliono rendersi complici di un buco nel bilancio dello Stato che è attribuibile esclusivamente a coloro che non si stanno occupando di investire nella macchina fiscale e nei suoi lavoratori"."Per l'- si sottolinea - la prima scadenza è ancor più ravvicinata: il 31 gennaio è prevista la, con un aumento esponenziale dei traffici merci sull'Italia, e l'Agenziané i soldi per il pagamento dei servizi istituzionali e delle indennità previste per legge. Stiamo difendendo i nostri salari ma soprattutto il nostro diritto/dovere di lavorare per lo Stato e i suoi cittadini in maniera concreta ed efficace, con un'organizzazione moderna e funzionale".