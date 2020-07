Fisco, senza proroghe commercialisti verso lo sciopero

(Teleborsa) - Commercialisti verso lo sciopero dopo il no del governo alla proroga delle scadenze fiscali al 30 settembre. Lo hanno annunciato i sindacati dei commercialisti (Adc - Aidc- Anc - Andoc - Fiddoc- Sic- Unagraco - Ungdcec - Unico) in conferenza stampa al Senato con i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei professionisti.



"Siamo pronti ad assumere azioni forti, come quella di non inviare i dati fiscali", a partire dall'invio dei dichiarativi Iva del 16 settembre, hanno spiegato i sindacati, ricordando che la proroga degli adempimenti "non è un capriccio nostro o delle imprese, è una necessità: siamo sfiniti dagli adempimenti", hanno spiegato i commercialisti, annunciando l'astensione collettiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA