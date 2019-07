Fisco, rottamazione-ter: prima rata entro il 31 luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. In vista della scadenza prevista per fine mese, Agenzia delle entrate-Riscossione ha attivato unsul proprio sito internet che consente di ottenere online, in modo semplice e veloce, l'elenco dei debiti "rottamati" e i bollettini per effettuare il pagamento.Per avere la- cioè la lettera già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta alle 1,7 milioni di domande di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle presentate dai contribuenti entro il 30 aprile 2019 - basta andare sul sito e s seguire le istruzioni, allegando un documento di riconoscimento, senza necessità di pin e password.Il servizio è stato pensato soprattutto per consentire a chi ha perso, o non ha sotto mano la comunicazione originaria per diversi motivi, di averla con sé in modo da poter effettuare il pagamento della prima rata tramite la copia coi relativi bollettini RAV.Chi hanuovo termine fissato dal cosiddetto decreto Crescita, riceverà la, termine entro il quale saranno spedite le risposte anche a chi ha aderito al(in entrambi i casi la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre 2019).In contemporanea è partito anche ", il servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione che consente didelle somme dovute, in modo che entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2019), il contribuente possa effettuare il pagamento soltanto di alcuni importi (cartelle/avvisi) ammessi in rottamazione.