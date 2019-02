Fisco, rimborsi IVA più veloci nel 2018: media 82 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Negli ultimi anni l'Amministrazione finanziaria ha fortemente accelerato la tempistica di erogazione dei rimborsi fiscali, al fine di rafforzare il rapporto con i cittadini e le imprese.Tale accelerazione è stata favorita sia dall'introduzione di una sistematica valutazione del livello di rischio dei contribuenti, sia dalle nuove modalità di pagamento che, a partire dal 1° gennaio 2018, viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.dalla data della richiesta(da 14,7 settimane a 11,7 settimane, -20,4%). Nella metà dei casi sono ora sufficienti meno di 46 giorni per ottenere un rimborso IVA.Lo rende noto ilsulla base delle statistiche pubblicate dal Dipartimento delle Finanze, sottolineando come nell'ultimo biennio non sia stato necessario richiedere documentazione aggiuntiva alla maggior parte dei contribuenti (il 51,9%) in quanto automaticamente classificati a "basso rischio".La, che è passata da 25 giorni nel 2017 a 7 giorni nel 2018 (da 3,6 settimane a 1 settimana, con una riduzione percentuale del -72%). Infatti, grazie alle novità normative introdotte a fine 2017, il pagamento viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate senza più ricorrere all'attività precedentemente demandata agli Agenti della riscossione.