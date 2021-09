Fisco, al via la precompilata Iva: online dati per 2 milioni di soggetti. Il vademecum dell'Agenzia delle Entrate

Lunedì 13 Settembre 2021, 17:37

Parte il progetto «Precompilata Iva». L'Agenzia delle Entrate ha messo on line da oggi i registri Iva precompilati per 2 milioni di contribuenti che li possono consultare all'interno del portale Fatture e Corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal primo luglio 2021.

I destinatari

È una semplificazione che ha come destinatari le partite Iva di operatori residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrali. I contribuenti che convalideranno i dati senza fare modifiche non avranno l'obbligo di tenuta dei registri. Ad annunciare la novità è stata l'Agenzia delle Entrate.

I vantaggi

Il contribuente che utilizzerà i registri Iva precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall'Agenzia per il trimestre di riferimento. «La sperimentazione - precisa l'Agenzia delle Entrate - riguarda gli anni d'imposta 2021 e 2022. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta».

«Le bozze dei registri mensili - spiegano ancora dalle Entrate - sono alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente modificarle o integrarle».

Dopo l'autenticazione al portale «Fatture e corrispettivi», i documenti precompilati saranno visualizzabili tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte.

Online da subito «Profilo soggetto Iva» e «Registri Iva mensili»

Da subito sono online le prime due: l'area «Profilo soggetto Iva», in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l'appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità, e la sezione «Registri Iva mensili», in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva precompilati.

Da metà del prosismo mese si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni Iva periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell'anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell'IVA a debito.

Le novità dal 2023

Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale Iva. In quest'ultima sezione gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione. Da questa prima fase di sperimentazione sono al momento escluse alcune categorie di soggetti, come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini Iva, come, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio.

