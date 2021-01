© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilè fortemente, che pesano per il 27,5% delle entrate totali, mentre quelle sui redditi delle imprese si fermano al 4,6%. In particolare, il peso dellein Italia è il, superiore solo a quello che si osserva in Lettonia ed Estonia, mentre nel resto del continente, fatta eccezione per Grecia e Slovenia, questo peso raggiunge e per lo più supera il 6%.E' quanto spieganel corso di un'audizione inalla Camera, in merito alla possibileQuesto sbilanciamento - sottolinea - è, ad accezione di Cipro, ma la differenza di peso delle due componenti assume intensità variabili: una differenza superiore a 20 punti percentuali si registra, oltre che in Italia, solo in Danimarca, Finlandia, Svezia e Lettonia.Ladelle entrate fiscali in Italia (-2,5 punti percentuali tra il 2010 e il 2019) è dovuta principalmente alle(-1,9 p.p.). La variazione limitata dell'incidenza delle imposte dirette (-0,6 p.p.) deriva principalmente da una riduzione del peso delle imposte sulle imprese (-1,0 p.p.) e di quelle sui(-2,0 p.p.), ma viene controbilanciata da un(+2,1 p.p.). Dinamiche simili si sono osservate in Grecia, Portogallo, Lussemburgo e Lettonia, anche se l'Italia si caratterizza per la maggior riduzione del peso delle imposte sui guadagni di capitali.Passando all'esame dell, il responsabile dell'Istat ricorda che una delle principali caratteristiche delle stime dell'evasione in Italia è quella di di poggiarsi suil più possibile coerenti con i dati dei Conti Nazionali dell'Istat e, in particolare, con le misure riguardanti ledell'attività economica. In particolare, la statistica ufficiale deve stimare il(che insieme ad alcune attività illegali, quali il commercio di droga, dà luogo all'economia non osservata). . Le principali componenti del sommerso sono costituite daltramite comunicazioni non veritiere del fatturato e/o dei costi (sottodichiarazione del valore aggiunto) o generato mediante l'utilizzo di. Sulla base delle stime più recenti, il complesso dell'economia sommersa valeva, con un'incidenza del 12,8% sul valore aggiunto prodotto dal sistema economico.