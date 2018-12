Fisco, nella Capitale Imu-Tasi più cara

(Teleborsa) - Cattive notizie per la Capitale: con una media di 2.064 euro Roma guadagna il triste primato di città capoluogo dove l'Imu-Tasi costa di più. Lo dice lo studio annuale effettuato dal Servizio politiche territoriali della Uil in vista del saldo dovuto entro il 17 dicembre. A Milano si pagheranno 2.040 euro medi; a Bologna 2.038 euro; a Genova 1.775 euro; a Torino 1.745 euro.



Decisamente meglio e costi più contenuti ad Asti con un costo medio di 580 euro; Gorizia con 582 euro; Catanzaro con 659 euro; a Crotone con 672 euro e Sondrio con 674 euro.



Il saldo Imu-Tasi che verrà versato ammonterà a 10,2 miliardi di euro per un conto complessivo a fine 2018 di 20,4 miliardi di euro. L'operazione interesserà 25 milioni di proprietari di immobili. © RIPRODUZIONE RISERVATA