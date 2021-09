Fisco, "mini" metà delle cartelle in notifica

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 09:30







(Teleborsa) - La grande maggioranza delle cartelle di pagamento per le quali entro fine anno è prevista la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono di entità ridotta. Lo riferisce l'Ansa anticipando che circa la metà non arriva a 300 euro di importo.



Il 60 per cento del totale è al di sotto dei 500 euro, mentre solo il 10 per cento delle cartelle supera i 5mila euro.



Entro l'anno, dopo lo sblocco del 31 agosto, è previsto l'invio di 4 milioni di cartelle affidate all'agente di riscossione in prossimità dell'avvio della sospensione, rispetto ai 20-25 milioni ferme.