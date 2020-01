Fisco, Mef: nei primi 11 mesi -1% entrate tributarie e contributive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leevidenziano nel complesso una(-6,4 miliardi) rispetto all'analogo periodo dell'anno 2018.Il dato, spiega il Mef,(-11,743 miliardi) delle(+5,343 miliardi). Il, risultando influenzato dalloslittamento al 2 dicembre dei versamenti relativi al secondo acconto delle imposte autoliquidate, non è indicativo del periododi riferimento.L'importo delle entrate tributarie, precisa il Ministero,, quindi, integraLa pubblicazione del report delle entrate tributarie internazionali del mese di novembre 2019 sarà posticipata al prossimo 20 gennaio in quanto non risultano ancora disponibili i dati riferiti alla Francia.