© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Adottando, lo scorso 22 giugno, la proposta del Consiglio, laha esteso fino al 30 giugno 2023 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dellocome misura speciale di deroga a quanto previsto dallaIl Consiglio – annuncia ilin una nota – ha nel frattempo raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell'UeLocontinuerà, dunque, ad applicarsi fino alalle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter delsull'Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.Per ilsi tratta, tuttavia, di uno strumento da superare al più presto. "Lo split payment – affermano fonti del Mise – è uno strumento da mettere in discussione quanto prima, specialmente per alcuni settori come l'L'adozione della fatturazione elettronica lo ha reso un