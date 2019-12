Fisco, Mef: Fissati i termini per pagamento accise su alcolici e alcuni prodotti energetici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È stato firmato ed è in corso di pubblicazione ilsull'alcol etilico, sullee suidiversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico delle accise, con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal primo al 15 dicembre 2019. Lo rende noto il ministero dell'Economia.In particolare, prosegue il Mef, è statoeseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, condi eventuali crediti, ed aldirettamente in tesoreria o tramite conto corrente postale o ancora – quale ulteriore strumento di pagamento di nuova introduzione - mediante bonifico bancario o postale.