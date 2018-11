Fisco, la rottamazione diventa extralarge: anche avvisi bonari e omessi versamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si allargano le maglie dellache si candida a diventarevisto che, alla fine, comprenderebbe tutte le tipologie diGoverno e maggioranza, infatti, lavorano all'idea di ampliare il pacchetto dellacontenuta nel decreto fiscale collegato alla manovra all'esame della commissione Finanze del Senato, consentendo di sanare, oltre ai processi verbali e agli accertamenti anche gligli 'alert' cheinvia ai contribuenti quando riscontra anomalie, che oggi si possono regolarizzare attraverso ilAltra voce che dovrebbe rientrare in una delle modalità di definizione agevolatagià annunciata dal sottosegretario Massimo Bitonci per andare incontro aInfine, è ancora in fase di valutazione con buone probabilità, anche la richiesta dei commercialisti di