Fisco, l'Agenzia delle Entrate pubblica i nuovi modelli 730 del 2019

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato la, che nelle ultime ore ha pubblicato sul proprio sito irelativi alle dichiarazioni del 730, assieme alla Certificazione unica, all'IVA, all'IVA 74 bis, al 770 e al CUPE e le relative istruzioni.compaiono lasulle spese percontro gli eventi calamitosi e quella che copre, oltre all'abbattimento d'imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di. Riduzione valida anche per ladi aree private e per gliin funzione di un risparmio energetico e della riduzione del rischio sismico.Aggiornata anche la, che include ilrelativo all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d..).Per l', invece, trova spazio ilper i soggetti che dal primo gennaio 2019 parteciperanno ad un. Questi dovranno barrare l'apposita casella per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione dell'Imposta prima dell'ingresso nel Gruppo. Nel, inoltre, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano scelto l'applicazione del regime fiscale di vantaggio e che dal 2018 hanno modificato la loro scelta accedendo alNel nuovo precompilato dele del, poi, fanno capolino tra le modifiche l'equiparazione deldi natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, fuori dal cerchio dell'esercizio di impresa.