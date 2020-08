Fisco, in vent'anni pagate il 50% di tasse in più senza migliorare servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Italiani super tassati negli, in cui lesonodi euro: nel 2000 erano stati versati 350,5 miliardi di euro di tasse, che nel 2019 sono lievitati a 516,5 miliardi ai prezzi correnti. Un Fisco sempre più oneroso ed esigente, che chiede più di quanto venga generato.La denuncia arriva dalla aassociazione che rappresenta l'artigianato e le PMI, secondo cui lanel ventennio è stata del, 3,5 punti in più rispetto all'aumento registrato nello stesso periodo dalin termini nominali pari alSi tratta di tasse che: giustizia, sicurezza, trasporti, infrastrutture, sanità e istruzione. Lo sottolinea il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia,, indicando che "questo maxi prelievo ha impoverito il Paese, provocando, assieme alle crisi maturate in questo ventennio, una crescita dell'Italia pari a zero che nessun altro paese del resto d'Europa ha registrato".- spiega l'associazione - in quanto lesono aumentate dele quelle incassate dall'del. In termini assoluti, dalle Regioni e dagli enti locali abbiamo subito un aggravio fiscale di 20,3 miliardi, mentre il peso del fisco nazionale è salito di 145,7 miliardi"Nell'immaginario collettivo si è diffusa l'idea che in questi ultimi anni Governatori e Sindaci sarebbero diventati, loro malgrado, dei nuovi gabellieri, mentre lo Stato centrale avrebbe alleggerito la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti. In realtà le cose sono andate diversamente", sottolinea il segretario della Cgia,Il dibattito si sposta dunque sul concetto diche fa coppia con quello di responsabilità. "In questi ultimi anni il tema dell'autonomia differenziata è stato vissuto come una contrapposizione tra Nord e Sud del Paese, invece, è una partita che si gioca tra il centro e la periferia dello Stato", spiega Zabeo, confermando che lae ritiene che "possa far bene a tutta l'Italia e non solo alle regioni che per prime hanno chiesto maggiore autonomia".