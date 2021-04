27 Aprile 2021

(Teleborsa) - Il governo sta valutando la possibilità di varare un nuovo decreto proroghe per far slittare di nuovo l'invio delle cartelle esattoriali la cui sospensione è fissata al 30 aprile. È quanto ha riportato il Sole 24 Ore che ha anche sottolineato che però al momento non risulta essere stata presa alcune decisione in merito.

All'interno del provvedimento potrebbero però trovare spazio anche altri rinvii. Come ad esempio quello relativo alla validità del foglio rosa per la patente che per chi ha presentato domanda per l'esame di guida nel 2020 sarà valido fino alla fine del 2021. Dovrebbe slittare di tre mesi, dal 30 aprile al 30 settembre, anche la validità dei documenti di identità in scadenza.

Probabile la proroga anche per lo smart working che interverrà sulla disposizione contenuta nel decreto Rilancio. Il lavoro a distanza infatti sarà possibile "fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021".