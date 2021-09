Fisco, il Governo accelera sulla riforma: si ragiona sulla revisione del catasto

Martedì 14 Settembre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Palazzo Chigi vuole accelerare sulla riforma del fisco. La legge delega potrebbe arrivare in consiglio dei ministri già questa settimana o al massimo nella prossima, mentre, secondo quanto hanno riportato diversi quotidiani oggi, la novità potrebbe essere l'inserimento della riforma del catasto all'interno del provvedimento. Oltre alla revisione dell'Irpef per i ceti medi e la cancellazione dell'Irap per ridurre il carico fiscale alle aziende, il Governo infatti punterebbe a rivedere i principi che regolano la classificazione degli immobili.

Problema di equità. Tra i punti di maggior rilievo c'è infatti la necessità di riequilibrare il trattamento fiscale riservato al mattone. Nonostante i vari interventi degli scorsi anni, spesso il sistema catastale continua a trattare edifici di pregio nelle zone centrali delle città molto meglio di case che hanno un valore effettivo di gran lunga minore ma sono di più recente costruzione e quindi hanno una rendita più vicina a quella reale. Altro punto su cui il governo sembra intenzionato a intervenire è quello dell'unità di misura per la determinazione del valore patrimoniale con il passaggio dal "vano" al metro quadrato. Altro capitolo è quello dell'emersione degli immobili invisibili su cui si farà affidamento alla mappatura catastale elaborata dall'Agenzia delle Entrate che ha sovrapposto negli ultimi anni rilievi areofotogrammetrici agli elaborati catastali.

Nel provvedimento dovrebbe trovare spazio anche il filone della lotta all'evasione fiscale. In questo campo gli interventi individuati sarebbero quelli dell'estensione della fatturazione elettronica anche per quelle partite IVA che oggi ne sono esentate – associazioni e società sportive dilettantistiche con introiti superiori ai 65mila euro e forfettari in primis – e il riequilibrio tra i principi della tutela della privacy e quelli di lotta al sommerso.

Temi delicati, su cui trovare la quadra nella maggioranza non sarà facile. "Si rispetti la volontà del Parlamento, che attraverso la commissione Finanze si è espressa, pressoché all'unanimità, sul fatto di evitare la revisione del catasto, aumentando di fatto la tassazione sugli immobili", ha già dichiarato il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito.