Fisco, Giorgetti: pletora di bonus che andrebbero "disboscati"

(Teleborsa) - "C'è una pletora di bonus che andrebbero "disboscati", usiamo questo termine, valutando quelli che sono effettivamente utili e quelli che non lo sono".



A dirlo il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti a margine della visita al Salone Nautico di Venezia. "Prima di tassare bisogna vedere di risparmiare eventualmente sulle spese superflue - ha proseguito - o non esattamente utili. Un ragionamento da fare c'è sicuramente, perchè restituire potere d'acquisto a pensionati e lavoratori è qualcosa che il Governo ha ovviamente in agenda".



"La nostra meravigliosa industria del mare ha un potenziale enorme ancora inespresso: nostro impegno e obiettivo è valorizzarla e creare le giuste condizioni per il suo ulteriore sviluppo. Già ora il 55% della produzione mondiale delle imbarcazioni sopra i 24 metri e' appannaggio della cantieristica italiana. E' la base di partenza per un'eccellenza del Made in Italy che il governo deve sostenere e proteggere".