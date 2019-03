Fisco, entrate tributarie 2018: +1,7%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel, lehanno raggiunto un, con un, sottolineando come anche l'sia, attestandosi a quota 247.631 milioni di euro.A sostenere l'aumento - spiegano dal MEF - la dinamica delle ritenuteda lavoro dipendente e da pensione, la crescita dell'occupazione, l'incremento delle retribuzioni lorde pro-capite e dei redditi da lavoro dipendente. Viceversa, lehanno subito unadovuta al taglio dell'IRES e agli effetti del superammortamento e dell'iperammortamento., diminuite dell'8,7% per effetto di una diminuzione delle entrate in conto capitale derivanti dall'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.Per quanto riguarda le, invece, sono state registrate entrate pari a 215.665 milioni di euro, con una. Ad agevolare la dinamica è stato principalmente "il gettito derivante dall'IVA nella componente di prelievo sugli scambi interni, cresciuto del 2,6% rispetto al 2017 anche grazie all'ampliamento della platea di contribuenti sottoposti all'applicazione dello split payment". Allo stesso modo, sulle importazioni le entrate derivanti dall'IVA hanno mostrato un incremento del 6,3%.Sempre nel 2018, le, attestandosi sui complessivi 12.182 milioni di euro. Di questi, ha aggiunto il Ministero, 6.170 milioni di euro sono arrivati dai ruoli relativi alle imposte dirette e 6.012 milioni di euro da quelli delle imposte indirette. Un risultato che, secondo il Ministero, è stato influenzato dalle consistenti entrate del 2017 volte alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Nel 2018, inoltre, il gettito derivante dai giochi è cresciuto del 3,8%, raggiungendo quota 14.552 milioni di euro.Il dicastero di Viale XX Settembre, ha rilevato chelesi sono attestate a 36.547 milioni di euro, segnando un. Per il calcolo del risultato, ha precisato il MEF, sono state prese in considerazione sia le imposte dirette, aumentate dello 0,8%, sia le imposte indirette, cresciute del 4,6%.