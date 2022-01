Fisco, Entrate: online modelli 730, CU, 770 e IVA

(Teleborsa) - Disponibili sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022. Tra le principali novità, l'ingresso nel 730 del Superbonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la possibilità nella Cu di indicare nuove detassazioni del reddito, e l'inserimento di alcuni campi, nel modello Iva, relativi ai beni e servizi necessari nella lotta alla

Per la CU 2022 l'approvazione ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati, da effettuarsi nel mese di febbraio e fino al 16 marzo 2022. Nel modello 730 del 2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati.

Fanno il loro ingresso il nuovo "bonus musica", che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni, e l'estensione del Superbonus all'abbattimento delle barriere architettoniche, con l'aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus.

Tra le altre novità, il credito d'imposta per l'acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36, e quello per l'installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell'acqua. Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.