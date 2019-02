Fisco, e-fattura mette la freccia a febbraio: 228 milioni di invii

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -mette la freccia: nei primi 18 giorni disono più che. Lo dicono i dati aggiornati alle ore 9 di ieri, ultimo giorno per l'invio da parte dei contribuenti mensili delle fatture relative alle operazioni effettuate a gennaio, mostrano un trend in forte ascesa con- Con gli invii del solo mese di febbraio, spiega ancora l', è più che raddoppiato il numero di fatture transitate per il Sistema di interscambio (Sdi) dell'Agenzia, gestito dal partner tecnologico Sogei: al, infatti, erano circale fatture inviate da parte di un milione e mezzo di operatori.Nella classifica delle regioni svetta lacon oltre 80 milioni di invii, mentre tra i comparti spicca quello del commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli. Seguono(51.235.686 invii), e, medaglia d'argento,(13.524.740).