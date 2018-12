Fisco, e-fattura 2019: arriva il manuale di utilizzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arriva un, un prontuario utile a professionisti ed imprese che dovranno servirsi della nuova modalità di fatturazione elettronica,Il compendio, realizzato dalla Fondazione e dal, integra, alla luce degli ultimi chiarimenti annunciati dall'Agenzia delle Entrate. Uno strumento utile a facilitarne l'utilizzo, che andrà ad esaminare i requisiti e ildella fattura elettronica, con un'analisi deiNel documento, trovano spazio anche alcunisotto la lente dei commercialisti sono finite lee servizi di pubblica utilità,, fatture in, immediate e differite". E non manca une sulle modalità di conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari e degli adempimenti a loro carico.