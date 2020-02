Fisco, domani protesta dei lavoratori agenzie fiscali davanti al Mef

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rivendicare interventi su occupazione, salario e organizzazione. Questo l'obiettivo dellaUn'iniziativa promossa da, che dà seguito aldello scorso 23 gennaio, la protesta dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli."Il tempo è scaduto" affermano i sindacati che chiedono la"In questa situazione – affermano in una nota i sindacati – sarà impossibile contrastare l'evasione fiscale e garantire equità e servizi adeguati ai cittadini e alle imprese". Al centro della vertenza vi sono anche le questioni riguardanti "il, ungli intollerabili, la distortaed in generale sulle complessive condizioni di lavoro."Basta precarietà, basta ritardi, basta con l'inesistente attenzione della politica sulle drammatiche criticità riguardanti la macchina fiscale e le problematiche dei lavoratori in servizio" concludono i sindacati dandosi appuntamento