Fisco, De Lise: "Agenzia delle Entrate recepisce indicazioni dei professionisti"

Mercoledì 28 Luglio 2021, 15:45

(Teleborsa) - "L'avvertenza dell'Agenzia delle Entrate pubblicata ieri, 27 luglio, ha recepito gran parte delle richieste dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili". È quanto annuncia in una nota il presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) Matteo De Lise.

"Nella nostra istanza di consulenza giuridica, – spiega De Lise – avevamo evidenziato all'Agenzia come fosse discutibile, anche a livello normativo, dover nuovamente indicare molti dati già in possesso dell'amministrazione. Ebbene con l'ultimo documento, l'Agenzia ha evidenziato come da oggi andranno indicati, nei quadri relativi, esclusivamente i fondi perduti (oltre al quadro RU con i relativi crediti), evitando, così, la compilazione per tutte le altre indennità a vario titolo percepite dai contribuenti in difficoltà".

Un risultato che – sottolinea il presidente dei giovani commercialisti – "è stato ottenuto anche grazie alla nostra istanza di consulenza giuridica, inviata lo scorso primo luglio, e ci riempie di soddisfazione. L'aver anche solo sollecitato una presa di posizione corretta da parte dell'Agenzia delle Entrate – prosegue De Lise – è un'altra stelletta che ci appuntiamo con orgoglio sul petto. Si poteva fare prima e forse di più, ma lo riteniamo come un primo passo verso una normalizzazione dei dichiarativi e, quindi, una reale semplificazione. Questo piccolo passo, ci auguriamo possa essere foriero di tante altre occasioni di incontro tra la nostra associazione e l'amministrazione finanziaria volte a migliorare e semplificare davvero la nostra quotidiana attività".