Fisco, dal prossimo settembre via all'ISEE precompilato dall'INPS

(Teleborsa) -. Il Decretone, varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, ha riscritto la disciplina di accesso all'ISEE, disponendo che il documento relativo all'indicatore economico del nucleo familiare, giài, venga consegnato ai richiedenti previa autorizzazione da parte degli stessi secondo le regole in materia di protezione dei dati personali.Una misura, quella relativa all'ISEE, che fino ad oggi era slittata per via dellee relative allaper i componenti maggiorenni della famiglia. Con l'OK al decreto, arrivato lo scorso giovedì 17 gennaio in CdM, prende forma la revisione di accesso all'Indicatore secondo cui ipresenti in famiglia saranno tenuti adIl via libera sui dati personali, dunque, potrà essereattraverso i siti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. La riforma dei termini di, dunque, getta le basi per, con il precompilato che conterrà tutti i dati in possesso del Fisco e dunque anagrafiche dei contribuenti, redditi dichiarati, dati catastali su immobili e terreni di proprietà, oltre ad alcuni dati patrimoniali come quelli dei conti correnti. La stessa Agenzia delle Entrate, incrociando i dati con il, fornirà anche le informazioni suial nucleo familiare che richiede l'Isee.