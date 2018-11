Fisco, Corte Ue: studi di settore legittimi purché contribuente possa difendersi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Glisono. Lo ha sentenziato lain merito al caso di una contribuente che si è vista più che raddoppiare i redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate in scia all'applicazione dei cosiddetti "studi di settore", il sistema induttivo per il calcolo del reddito che può potenzialmente essere realizzato in un determinato settore di attività.Secondo la Corte ladovuta da un soggetto passivo sulla base del volume d'affari complessivo, accertato induttivamente sulla scorta di studi settoriali approvati con decreto ministeriale".Tuttavia, precisano i giudici,, ai fini della valutazione della propria specifica situazione,Inoltre, il soggetto passivo, benché inferiore a quello determinato in base al metodo induttivo,Non solo: secondo la Corte laddove l'applicazione di uno studio di settore implichi per il soggetto passivo medesimo di dover eventualmente provare fatti negativi, il principio di proporzionalità esige che il