(Teleborsa) - L'aumento dell'IVA potrebbe essere un danno per famiglie e imprese e segnare ancor più la ripresa, in un momento di stagnazione dei consumi. L'allarme arriva da Confcommercio che risponde all'ipotesi di un aumento dell'imposta fatta dal ministro Giovanni Tria.



"Aumentare l'IVA significa aumentare le tasse e deve essere chiaro a tutti che famiglie e imprese non potrebbero sopportare un ulteriore aumento delle tasse in una fase economica in cui i consumi sono sostanzialmente fermi", ha dichiarato il vicepresidente vicario di Confcommercio, Lino Stoppani.



A ciò si aggiunge il fatto che la fiducia di famiglie e imprese è in calo "anche perché nel dibattito pubblico, abbastanza confuso, c'è questo macigno delle clausole di salvaguardia. Vanno disinnescate subito e con chiarezza individuando le risorse per fare questa operazione". © RIPRODUZIONE RISERVATA