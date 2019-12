© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tra l', gli italiani risparmiano indebitamente. Espesso controllate dalle stesse Amministrazioni comunali dove operano. È quanto emerge da un'che ha stimato l'evasione e le morosità degli italiani dopo aver elaborato gli ultimi"Se una gran parte di questi mancati pagamenti fosse recuperato, molto probabilmente ci sarebbe la possibilità di abbassare le tasse locali e le tariffe dell'acqua a tutti. Soprattutto nel: 10,5 punti in più della media registrata al Centro e 11 in più rispetto a quella del Nord" sottolineaNonostante l'evasione, il blocco degli aumenti dei tributi locali avvenuto tra il 2015-2018 e il taglio ai trasferimenti dello Stato centrale – si legge nel Rapporto –"Con lo stop agli aumenti delle tasse locali avvenuto negli anni scorsi – afferma– molti amministratori hanno comunque continuato ad alimentare le proprie entrate incrementando le bollette dell'acqua, le rette degli asili, delle mense e i biglietti del bus. E tutto ciò, senza gravare sul carico fiscale generale, visto che i rincari delle tariffe, a differenza degli aumenti delle tasse locali, non concorrono ad appesantire la nostra pressione fiscale, anche se in modo altrettanto fastidioso contribuiscono ad alleggerire i portafogli di tutti noi".Un quadro che con lasembra destinato a cambiare. Con lale amministrazioni locali potranno, infatti, recuperare i mancati pagamenti senza attendere i tempi di iscrizione a ruolo del debito o di predisposizione dell'ingiunzione. "In buona sostanza – afferma il ricercatore dell'Ufficio studi Andrea Vavolo –. L'atto unico di accertamento, al pari di quanto già oggi vale per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a livello di tributi erariali, contiene in sé tutti gli elementi di titolo idoneo anche al pignoramento del conto corrente o del quinto dello stipendio.Secondo i(ultimo anno disponibile), a fronte didi cuisono ascrivibili ai proprietari degli immobili delle regioni dela quelli dela quelli del. Per quanto riguarda la propensione all'evasione livello nazionale spicca la, seguita da. Le regioni più virtuose sono, invece, ilche conè la regione dove la propensione all'evasione è la più bassa in assoluto.Anche per quanto concerne lai le differenze territoriali sono evidentissime. Secondo le stime emerse daidi cuiin capo ai cittadini e imprese dela quelli dela quelli delA livello regionale svetta la mancata riscossione per abitante delpari aSeguono laconInl'evasione per abitante scende, invece, aPressoché nullo il mancato pagamento registrato in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta.Secondo i dati emersi nell– sottolinea la Cgia – a fronte di unaammonta a, di cuifanno capo alle famiglie del(11 euro per abitante),a quelle del(3 euro per abitante) ea quelle del(5 euro per abitante).