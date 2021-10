Fisco, Bonomi: serve riforma organica

1 Minuto di Lettura

Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:00







(Teleborsa) - "Noi siamo dei tecnici, ma dobbiamo dire che ci serve stabilità. Abbiamo la fortuna di avere una credibilità importante del Paese e il Governo italiano oggi rappresenta un punto fermo e di stabilità in Europa, un punto su cui puntare la nostra crescita". Così il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, alla presentazione dell'accordo triennale con Intesa Sanpaolo a sostegno crescita delle imprese. "L'azione riformatrice del Governo - ha aggiunto - deve andare avanti".



"Nella NaDEF è prevista nel 2024 solo una crescita del 2% del PIL. Non basta: bisogna puntare su crescita, crescita, crescita. Il Paese dev'essere ossessionato dalla crescita", ha aggiunto.



"Noi siamo a favore di una riforma organica del fisco. Ma se guardiamo la composizione del Governo, vediamo che non c'è una posizione univoca", sottolinea il numero uno degli Industriali. "Da tempo - ha ribadito - diciamo che bisogna fare un intervento forte sul cuneo fiscale, con più soldi agli italiani e meno tasse alle imprese".