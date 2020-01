Fisco, al via tavolo governo-sindacati a Palazzo Chigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' iniziato a Palazzo Chigi ilconvocato per discutere con isul decreto per il, oltre che per avviare il percorso per la. Sono presenti per il governo il premiere i ministri. Per i sindacati ci sono i tre segretari generali di, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.I sindacati nei giorni scorsi hanno chiesto disul cuneo ma diin generale che, secondo quanto ha annunciato Gualtieri, dovrebbe arrivare. Il varo del decreto sul taglio del cuneo, invece, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, prima del test elettorale del 26 gennaio.Va ricordato che l'ipotesi su cui si sta lavorando per il taglio del cuneo coinvolge, suddivisi in: ladi contribuenti (con redditi fra 8.200 e 28 mila euro) si vedrà aumentare il vecchio Bonus Renzi a; undi contribuenti (fra 28 mila e 35 mila euro ) riceverà ex novo il bonus da; unacontribuenti (tra 35 e 40mila euro) riceverà unal crescere del reddito.