Agenzia delle Entrate-Riscossione: attenzione a truffe con false e-mail

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

segnala che sono in corsoche, dietro la comunicazione dell'arrivo di una "raccomandata digitale",per accedere al documento o a inserire dei codici. Si tratta di unfinalizzato al furto di dati personali e delle credenziali bancarie.Le email truffa che stanno circolando in questi giorni hanno come oggetto "Agenzia delle entrate-Riscossione" e sono relative a, di cui è indicato un falso numero di riferimento, da visionare o estrarre collegandosi al link "ACCEDI DOCUMENTO". Cliccando sul link compare anche il logo istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione cosa che rende più credibile la truffa.Agenzia delle entrate-Riscossione, sottolinea una nota, "e, soprattutto, di non fornire i propri documenti e dati personali nella pagina web indicata nella email, eliminandola in via definitiva dalla propria casella di posta elettronica".