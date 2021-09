Fisco, Agenzia Entrate-Riscossione: al via "sportello online" per ricevere assistenza in videochiamata

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Settembre 2021, 12:00







(Teleborsa) - Al via lo "sportello online" di Agenzia delle Entrate-Riscossione per ricevere assistenza ed eseguire operazioni con una semplice videochiamata. Secondo quanto riporta una nota, i primi appuntamenti "a distanza", che si svolgeranno tramite un collegamento diretto con un operatore dell'Agenzia, partiranno dal 27 settembre, ma già da oggi, giovedì 23 settembre, i contribuenti possono prenotarsi nell'area riservata del sito. In questa prima fase sperimentale, si legge, il servizio è disponibile per le province di Roma, Lecce, Brescia e Bari a cui seguiranno, entro la prima metà di ottobre, Milano, Modena e Bologna.Il servizio sara' poi progressivamente esteso.



Si potrà dialogare e chiedere assistenza in modo semplice e veloce da pc, smartphone o tablet, senza la necessità di muoversi da casa. Lo "sportello online" consente di relazionarsi con l'Agenzia in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico (ad es. informazioni, assistenza per richieste di rateizzazione, di sospensione o di rimborso) tramite una piattaforma che semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permettere lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente.



Nel giorno e ora scelti, bisognerà accedere all'Area riservata del sito, nella sezione "Consulta la tua agenda appuntamenti", e avviare il collegamento. Nella stessa pagina è possibile anche cancellare l'appuntamento. È consentito un ritardo massimo di collegamento di 10 minuti rispetto all'orario fissato, dopo i quali l'appuntamento non sarà più disponibile.