Fisco, Agenzia delle Entrate: ultimi giorni per versare la rata del "rottamazione-ter"

(Teleborsa) - Ultimi giorni per versare la rata della "rottamazione-ter" scaduta lo scorso maggio 2020. I pagamenti effettuati entro il prossimo 6 settembre, infatti, saranno considerati validi grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato al 31 agosto 2021. Lo ha spiegato l'Agenzia delle Entrate ricordando che la legge di conversione del Decreto Sostegni-bis ha riscritto i termini per il versamento delle rate 2020 di "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" ancora dovute, concedendo ai contribuenti la possibilità di effettuare il pagamento in più mesi, senza perdere le agevolazioni previste.



In particolare, il pagamento è previsto entro il 31 luglio 2021 per le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio); entro il 31 agosto 2021 per la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter); entro il 30 settembre 2021 per le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio); entro il 31 ottobre 2021 per la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter).



La legge, prosegue la nota dell'Agenzia, prevede inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato entro il prossimo 30 novembre e "in caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute".