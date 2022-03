First Capital, utile sale a 26,7 milioni grazie a incremento valore portafoglio

(Teleborsa) - First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha chiuso l'esercizio 2021 con un risultato netto consolidato di 26,68 milioni di euro (7,94 milioni nel 2020). I proventi ammontano complessivamente a 2,68 milioni (euro 2,09 milioni nel 2020) e sono rappresentati da plusvalenze nette da cessione di attività finanziarie per 1,52 milioni (1,41 milioni nel 2020); interessi attivi e cedole per 0,64 milioni (0,55 milioni nel 2020) e da dividendi per 0,52 milioni (euro 0,13 milioni nel 2020).

Ha inoltre impattato positivamente sul conto economico la valutazione al patrimonio netto della partecipazione collegata in Industrie Chimiche Forestali, che ha generato un utile di 0,53 milioni (1,36 milioni nel 2020) e, soprattutto, l'incremento netto di fair value del portafoglio per 29,75 milioni (9,46 milioni nel 2020). Il principale contributo all'incremento di fair value del portafoglio nell'esercizio è pervenuto dalla crescita di valore delle partecipate Intred, Orsero, Labomar e Cy4Gate, le cui variazioni di fair value nel periodo sono state pari rispettivamente a 13,9 milioni, 5,1 milioni, 2,5 milioni e 2,4 milioni.

"Abbiamo chiuso il 2021 con grande soddisfazione, realizzando un utile netto consolidato di oltre 26 milioni di euro, il più alto di sempre e superato i 125 milioni di euro totale attivo, a conferma della crescita continua e robusta delle principali società in portafoglio - ha commentato l'AD Vincenzo Polidoro - Il nostro solido bilancio, l'ampliamento della base di investitori e co-investitori, realizzatosi anche grazie al lancio nel 2021 di nuovi progetti e il focus costante su opportunità di investimento a lungo termine ci permettono di guardare al futuro con fiducia, nonostante uno scenario così complesso come quello attuale".

Proposta la distribuzione di un dividendo da erogare in parte in contanti (0,350 euro per azione) e in parte tramite assegnazione gratuita di azioni proprie nel rapporto di 1 azione ogni 75 azioni First Capital possedute. Considerando il prezzo di chiusura del 22 marzo 2022, la componente di dividendo costituita dall'assegnazione di azioni proprie è pari a 0,277 euro per azione. Il dividendo complessivo è quindi di 0,627 euro per azione e corrisponde ad un dividend yield del 3% circa.