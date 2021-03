29 Marzo 2021

(Teleborsa) - First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su AIM Italia, è salita al 3,2% del capitale sociale di B&C Speakers, società attiva nella progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana.

First Capital ha acquisito 277.552 azioni B&C Speakers, rappresentative del 2,5% del capitale sociale, detenute dalla società Alboran, per un controvalore complessivo di euro 2,7 milioni, corrisposto per euro 1,80 milioni in denaro e, per i residui euro 0,90 milioni tramite l'attribuzione di 50.000 azioni proprie First Capital. Tenuto conto delle azioni B&C Speakers già in portafoglio, First Capital è quindi salita al 3,2%.

"Crediamo che B&C Speakers rappresenti una realtà italiana di assoluta eccellenza - ha commentato Vincenzo Polidoro, amministratore delegato di First Capital - Oltre 70 anni di storia, un track record di crescita costante mantenendo elevata la profittabilità e la generazione di flussi di cassa, hanno reso B&C Speakers un'azienda leader".

"Crediamo fortemente che, superate le incertezze legate al contesto di riferimento, B&C Speakers sarà in grado di tornare a crescere a ritmi sostenuti, consolidando ulteriormente la propria leadership nel settore di riferimento", ha aggiunto.