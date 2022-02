First Capital, NAV su nuovo massimo storico a 89 milioni di euro

(Teleborsa) - First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha registrato un Net Asset Value (NAV) complessivo di 89 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Il dato, di cui euro 2,4 milioni di euro di pertinenza di terzi, rappresenta un nuovo massimo storico. Il NAV per azione in circolazione è pari a 32 euro. La performance total return del NAV per azione è stata pari al +0,9% nel quarto trimestre 2021, determinando una variazione complessiva del +54,6% nell'anno.

In termini assoluti, il NAV evidenzia un incremento pari a euro 6,6 milioni rispetto al 30 settembre 2021 (quando era pari a euro 82,4 milioni), in gran parte riferibili all'effetto della conversione del prestito obbligazionario First Capital cv 2019-2026 3,75% per 5,6 milioni. Rispetto al 31 dicembre 2020, l'incremento è di 32,9 milioni di euro, grazie alla crescita di valore del portafoglio investimenti. Al 31 dicembre 2021 l'indebitamento finanziario netto è pari a euro 7,4 milioni.

Al 31 dicembre 2021 il Totale Attivo è pari a 127,4 milioni di euro, costituito prevalentemente dal portafoglio investimenti, che ammonta a 99,7 milioni di euro e da liquidità e cash equivalents per 25,9 milioni di euro. I principali investimenti strategici sono rappresentati dalle partecipazioni in Intred, Industrie Chimiche Forestali e Orsero, che costituiscono rispettivamente il 22%, 9% e 9% del Totale Attivo. Vengono poi le partecipazioni in Labomar, Cy4gate e Net Insurance, ciascuna con un peso intorno al 6% sul Totale Attivo; seguono gli investimenti in Cellularline, TPS e B&C Speakers.

(Foto: © rawpixel)