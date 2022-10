First Capital, Intesa Sanpaolo lima target price e conferma Buy

Martedì 25 Ottobre 2022, 18:15







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 24,3 euro per azione (da 25,9 euro) il target price su First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, confermando il giudizio sul titolo a "Buy".



"I risultati del primo semestre 2022 sono stati influenzati da una diminuzione del fair value degli asset, a causa dell'andamento negativo dei prezzi di alcune società in portafoglio - scrivono gli analisti - È proseguita l'attività di investimento, con oltre 20 milioni di euro, sia in nuovi asset (Bruno Generators Group e Generalfinance) sia per incrementare le partecipazioni esistenti".



"Evidenziamo un'esposizione marginale a Russia-Ucraina e ai costi energetici per la maggior parte del portafoglio, focalizzata sui servizi alle imprese, che dovrebbero anche essere resilienti a una potenziale recessione il prossimo anno - si legge anche nella ricerca - Non escludiamo ulteriori investimenti nei prossimi mesi in quanto First Capital potrebbe sfruttare valutazioni di mercato inferiori".