First4Progress investe 12,5 milioni nell'IPO di Generalfinance

Venerdì 24 Giugno 2022, 19:00







(Teleborsa) - First4Progress, Search Investment Vehicle promosso da First Capital, Capital For Progress e CFO SIM, ha effettuato un investimento di 12,5 milioni di euro nell'offerta pubblica iniziale (IPO) che sta portando a Piazza Affari Generalfinance, intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed. La società guidata da Massimo Gianolli sarà quotata su Euronext STAR Milan a partire dal 29 giugno 2022, con una capitalizzazione iniziale, sulla base del prezzo di IPO, pari a 91 milioni di euro.



In data 8 giugno 2022 First4Progress e Generalfinance avevano sottoscritto l'accordo di investimento, in virtù del quale F4P si era impegnata ad aderire all'IPO ad alcune condizioni. Il Search Investment Vehicle ha aderito all'IPO con un ordine complessivo di 12,50 milioni di euro, di cui 4,68 milioni di euro riferibili ad azioni Generalfinance che saranno mantenute in portafoglio dalla stessa F4P (corrispondenti ad una partecipazione del 5,1% del capitale) e 7,82 milioni di euro per conto degli obbligazionisti che hanno richiesto il rimborso in natura con azioni Generalfinance.









