© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -azienda italiana leader in servizi e infrastrutture per i pagamenti digitali, ha stretto una, fintech italiana specializzata nell'offerta di servizi innovativi a supporto degli istituti di credito. L'accordo prevede che Nexi Open, l'ecosistema Open Banking di Nexi, si arricchisca di, il servizio di PayDo che consente di, conoscendo esclusivamente l'indirizzo mail o il numero di telefono del beneficiario.Le banche partner di Nexi che scelgono Nexi Open potranno ora offrire ai propri clienti Plick, che consente di inviare unin tutta Europa, via mail, WhatsApp o SMS. Il beneficiario, anche se cliente di una banca che non ha aderito a Plick, può procedere all'incasso inserendo il proprio IBAN, senza doversi registrare ad alcun servizio o installare alcuna app."Plick consente agli istituti di credito di offrire ai propri clienti una soluzione smart, veloce e sicura che abilita nuovi casi d'uso dei pagamenti digitali - ha commentato, Head of Digital Corporate banking di Nexi - È ideale per i pagamenti tra privati, ma anche tra le imprese, per esempio per il pagamento istantaneo di un fornitore, o tra privati e aziende"."Le potenzialità di personalizzazione fornite dal servizio Plick, inoltre, consentiranno alle Banche partner di Nexi Open di poter usufruire di un servizio tagliato su misura in base alle singole esigenze - ha dichiarato, Founder e CEO di PayDo - La collaborazione tra PayTech, Banche e FinTech consente di generare innovazione e valore per tutti".