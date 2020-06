Fintech, Abi Lab e GFT Italia guidano progetto europeo Infinitech

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il Centro di ricerca e innovazione promosso dall', insieme a, società leader in tecnologia per la trasformazione digitale del settore, guidano un nuovo gruppo di lavoro europeo suLa nuova struttura nasce nell'ambito della, l'organizzazione no profit punto di riferimento in Europa per Intelligenza artificiale e Big data con oltre 200 associati tra imprese, università ed enti."La tecnologia sta rapidamente trasformando il settore dei. - sottolinea Abi in una nota - Nel campo finanziario la trasformazione digitale agisce sui servizi e sui processi utilizzati nella produzione di questi servizi.ha un ruolo importante, perché permette di analizzare vasti set di dati, valutando rischi e prospettive. Di qui processi più intelligenti e automatizzati, insieme a servizi su misura per le esigenze del cliente".In particolare,si sono distinte a livello europeo e in ambitoattraverso il, cui partecipano, tra cui diverse banche, di 16 nazioni diverse. Infinitech, coordinato da GFT Italia, è stato, con l'obiettivo di stabilire un'architettura di riferimento che possa supportare le organizzazioni del settore finanziario e assicurativo nei processi di innovazione connessi a Intelligenza artificiale (Artificial Intelligence – Ai), Big data,(Internet of things – IoT). Abi Lab, come partner di Infinitech collaborerà con GFT Italia per testare soluzioni per le banche italiane in ambienti protetti.La spesa in tecnologia e innovazione è una voce sempre più importante per il mondo bancario italiano. Secondo l'ultima rilevazionesull'Information Technologies (It) gli investimenti 2018 dei diciannove gruppi del campione sono stati pari a. La spesa è sicuramente sottostimata, visto che nel campione mancano i centri di servizi consortili, i cui investimenti si riflettono sulle banche che ne usufruiscono.