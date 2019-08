Finnat, nel semestre utile sale a 4,3 milioni

(Teleborsa) - Banca Finnat Euramerica chiude il primo semestre con un utile netto di 4,3 milioni di euro contro i 2,38 dello stesso periodo del 2018, in crescita dell'80%.



Il Margine d'Intermediazione si è attestato 35,2 milioni di euro, in crescita di quasi l'8% dai 32,7 milioni al 30 giugno 2019. Tale incremento è attribuibile, principalmente, all'aumento del Margine d'Interesse, che ha vissuto una crescita del 53% ed all'aumento delle Commissioni nette, in miglioramento del 3,5%.



Il Patrimonio di Vigilanza consolidato alla data del 30 giugno 2019 è pari a 169,3 milioni, con un CET 1 Capital Ratio consolidato del 29,6% calcolato in base alle disposizioni transitorie previste a seguito dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9.



Il titolo chiude la giornata a Piazza Affari con una crescita dell'1,72%.