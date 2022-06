Finlogic, finalizzata acquisizione Alfacod per oltre 8 milioni di euro

Mercoledì 15 Giugno 2022, 19:00







(Teleborsa) - Finlogic, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Information Technology, ha finalizzato l'acquisizione del 100% di Alfacod, operazione che era stata annunciata lo scorso 4 aprile. La società di San Lazzaro di Savena (BO), con 11,4 milioni di euro di ricavi nel 2020, è una società attiva nel campo dell'identificazione automatica e del data capture ed è fra i più importanti system integrator del settore.



Il prezzo di acquisto, pari complessivamente a 8,192 milioni di euro, è stato versato da Finlogic ai soci venditori per 400 mila euro il 4 aprile 2022 a titolo di caparra, per 6,740 milioni di euro in data odierna, mentre, la restante parte pari a 1,05 milioni di euro sarà versata da Finlogic, pro quota a ciascun cedente, per 275 mila euro entro e non oltre il 30 giugno 2023 per 275 mila euro entro e non oltre il 30 giugno 2024 e per 501 mila euro al verificarsi di determinate condizioni sospensive correlate al buon esito di determinati incassi.