Finlogic, crescita a doppia cifra dei ricavi 2019

(Teleborsa) - Finlogic ha chiuso l'esercizio 2019 con ricavi pari a Euro 33 milioni in crescita del 16% rispetto a Euro 28,4 milioni del 2018.



Il Valore della Produzione è pari a Euro 34,6 milioni, +17% rispetto a Euro 29,5 milioni nel 2018.



L'Ebitda è pari a Euro 4,7 milioni e registra una crescita del 13% rispetto al 2018 (Euro 4,2 milioni), nonostante la crescita del costo delle merci e degli altri costi operativi, in particolare dei costi del lavoro, per effetto degli investimenti in capitale umano. L'Ebitda margin si attesta al 13,7%, migliore rispetto al mercato di riferimento. L'Ebit, pari a Euro 3,2 milionie corrispondente al 9% del Valore della Produzione, segna una crescita del 6% rispetto al 2018 (Euro 3 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,5 milioni, in aumento del 29% rispetto al 2018 (Euro 1,2 milioni) per effetto delle quote di ammortamento correlate agli investimenti effettuati negli ultimi due anni.



Il risultato ante imposte (EBT) si attestaa Euro 3,2 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2018), mentre le imposte maturate nel periodo sono pari a Euro 1 milione (Euro 0,9 milioni nel 2018). L'utile di periodo, pari a Euro 2,2 milioni, segna una crescita del 4% rispetto al 2018 (Euro 2,1 milioni).



La Posizione Finanziaria Netta (cassa) è pari a Euro -1,6 milioni rispetto a Euro -2,7 milioni al 31 dicembre 2018 (Euro -2,9 milioni al 30/06/2019).



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.624.349: Euro 624.349 a riserva straordinaria; Euro 1.000.000 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a circa Euro 0,141159 per azione, relativamente alle n. 7.084.160 azioni ordinarie in circolazione. Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA